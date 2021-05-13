مجلس الأمن يخفق مجدداً

المصدر: نيويورك - وكالات

انتهت جلسة المشاورات في مجلس الأمن المخصصة لدراسة الوضع في الأراضي الفلسطينية التي انعقدت أمس، دون اتفاق على إصدار بيان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يظهر مجلس الأمن قلقه من خلال الاجتماع، ولا حاجة للمزيد»، في حين ذكر دبلوماسي آخر طلب عدم الكشف عن هويته «لا يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر أن إصدار بيان يسهم في وقف التصعيد».

وذكرت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن: «نحث على وقف التصعيد، ونشعر بالحزن على الأرواح البريئة التي سقطت في كلا الجانبين». وأضافت: «نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها وأرضها، ونؤمن بالمثل أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون قادراً على العيش في أمن وأمان».

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