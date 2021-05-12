الأردن يفشل محاولة تسلل من سوريا

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة «ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».

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