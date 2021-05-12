عقوبات أمريكية ضد 7 لبنانيين على صلة بحزب الله

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلنت الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على سبعة لبنانيين على صلة بميليشيات حزب الله.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للوزارة، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت يوسف أكار، وإبراهيم علي ضاهر، وعباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان، ووحيد محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك.

ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.

وأكدت الإدارة الأمريكية الجديدة في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات، ومحاسبة ميليشيات حزب الله، ومن لهم صلة به.

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