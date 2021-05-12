ضبط أسلحة وتدمير مخابئ للإرهابيين في الجزائر

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ)

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفارز للجيش اعتقلت عناصر لدعم الجماعات الإرهابية وضبطت أسلحة ودمرت قنابل ومخابئ للإرهابيين في عمليات متفرقة من البلاد.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي، أمس، إن ذلك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة من السادس إلى 10 مايو الجاري.وكشفت الوزارة عن اعتقال خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة وهران، غربي البلاد، إلى جانب ضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وخمس خزن ذخيرة.

بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع «إف أم بي كا» و2678 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى في عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بكل من محافظتي أدرار وعين قزام جنوبي البلاد. وأشارت الوزارة إلى تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين، وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من محافظات المدية وعين الدفلى وبومرداس.

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