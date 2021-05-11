تصعيد في القدس وغزة وواشنطن تخشى اتساع العنف

المصدر: غزة، القدس - وكالات

تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية، أمس، ضربات وقصفاً بالصواريخ على خلفية التوتر والمواجهات التي تشهدها القدس في محيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح، وأسفرت الضربات عن فقدان 20 فلسطينياً حياتهم وجرح آخرين، في وقت عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من اتساع نطاق المواجهات.

وأطلقت إسرائيل هجمات جوية على قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن سلسلة غارات جوية ومدفعية إسرائيلية استهدفت مواقع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط دوي انفجارات متتالية. وأعلنت فصائل فلسطينية في غزة عن استهداف القدس وعسقلان والمستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع برشقات صاروخية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن نحو 70 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه بلدات إسرائيلية، بينها 7 صواريخ أطلقت في مدينة القدس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتبنت حركة حماس وفصائل أخرى إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وعقب ذلك أعلنت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن 20 فلسطينياً قتلوا في استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأعلن مسعفون عن نقل قتلى من بينهم 9 أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة نشطاء في حركة حماس.

وجاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس ما خلف إصابة أكثر من 300 فلسطيني بينهم 7 في حالة خطيرة.

وتعليقاً على هذا التصعيد، أكدت الخارجية الأمريكية أن الأولوية على المدى البعيد لعب دور وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف التصعيد. وقالت في بيان إنها قلقة من احتمال اتساع دائرة العنف في إسرائيل.

تجدد المواجهات

وبموازاة جلسة لمجلس الأمن الذي تحرّك على وقع المشاهد الساخنة في القدس، تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى، موقعة أكثر من مئتي إصابة بعد نهاية أسبوع اتسم بصدامات عنيفة.

ومع تزايد الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلنت تونس أن مجلس الأمن تحرّك بناء لطلبها. وألقى مئات الفلسطينيين مقذوفات وحجارة باتجاه شرطة الاحتلال التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثمة «215 إصابة بينها أربع إصابات خطيرة جداً، وإصابة عدد من مسعفي الهلال». وبحسب البيان «تم نقل 153 إصابة إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر»، وأضاف أن هناك إصابة خطيرة، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها انتشرت بالآلاف في جميع أنحاء القدس، وإصابة تسعة من عناصرها بجروح، نقل أحدهم إلى المستشفى.

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