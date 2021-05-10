6 قتلى على الأقل بهجوم إرهابي على مركز للشرطة في مقديشو

المصدر: أ ف ب

قُتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح ستة آخرون مساء أمس الأحد في هجوم إرهابي استهدف مركزا للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الشرطة.

واستهدف الهجوم، الذي نفّذه انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، مركز شرطة وابري في جنوب مقديشو على طريق مكة المكرمة التي عادة ما تشهد حركة سير كثيفة.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديشا لوكالة فرانس برس أن "ستة أشخاص قتلوا هم أربعة مدينين وشرطيان في هجوم انتحاري على مركز للشرطة"، مشيرا كذلك إلى إصابة ستة أشخاص آخرين.

وأوضح دوديشا أن الهجوم استهدف مفوض الشرطة في هذا المركز والذي قتل في الانفجار.

وصرّح الضابط في الشرطة إبراهيم محمّد لفرانس برس أن "الانفجار كان قويا جدا ودمّر أقساما من المبنى".

وقال الشاهد حسن محمد، الذي كان داخل سيارته لحظة الانفجار، إنه "شاهد أشخاصا عدة مطروحين أرضا".

وتعد طريق مكة المكرمة أحد المحاور الرئيسية في مقديشو، وقد أغلقتها الشرطة مؤقتا، وفق شهود.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز