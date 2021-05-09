«البنتاغون» تحدد مصدر الأسلحة المصادرة في بحر العرب

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأحد، أن تحقيقاً أولياً للبحرية كشف عن أن سفينة الأسلحة التي تمت مصادرتها أخيراً في بحر العرب جاءت من إيران. وقال المسؤول، في تصريحات أدلى بها لوكالة «أسوشيتد برس»، إن الأسلحة المضبوطة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها، وكانت في طريقها للحوثيين باليمن. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بناء على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تمت مصادرتها على متن السفينة، توصل البحارة إلى أن السفينة جاءت من إيران».



ويربط التصريح، الصادر عن «البنتاغون»، إيران، مرة أخرى، بتسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.



وكانت البحرية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق اليوم أيضاً، مصادرتها شحنة أسلحة مخبأة على متن سفينة في بحر العرب تضم آلاف الأسلحة الهجومية، والمدافع الآلية، وبنادق القنص. وأوضح الأسطول الخامس أن طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس مونتيري» صادر شحنة الأسلحة غير القانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، الخميس الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز