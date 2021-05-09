أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

المصدر: وكالات

نشر مركز الفلك الدولي صورة من سماء أمريكا قال إنها لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه صباح اليوم.

وأضاف مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «صورة الحطام تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك».

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن «البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا (الادعاء الأخير) غير صحيح».

في السياق نفسه، أعلن مركز الفلك الدولي أن سيقع حطام الصاروخ الصيني سيقع في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة، وفقا لآخر التحديثات.

ودعا مركز الفلك الدولي إلى ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونغ مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، الذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها عودته اللاطوعية إلى الأرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز