المغرب: استقبال إسبانيا زعيم الميليشيات مخالف لروح الشراكة

المصدر: (الرباط ـ أ.ف.ب )

اعتبرت المملكة المغربية أن استضافة إسبانيا زعيم ميليشيات «بوليساريو» إبراهيم غالي، «فعل جسيم مخالف لروح الشراكة وحسن الجوار»، مشددة على أن المملكة «ستستخلص منه كل التبعات».

وقالت الخارجية المغربية، أمس في بيان، إن عدم إبلاغ السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية باستقبال غالي ليس مجرد إغفال بسيط وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا أخذ المغرب علماً كاملاً به وسيستخلص منه كل التبعات. وشددت على «التداعيات الخطيرة» لهذه الخطوة على العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما شراكة مهمة، لا سيما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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