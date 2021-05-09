تصعيد الحوثيين انتكاسات جديدة في مأرب والجوف

المصدر: عدن - البيان

هاجمت القوات المشتركة، مواقع ميليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب وشرق محافظة الجوف، وأسقطت طائرة مسيرة للميليشيا التي ردت وقصفت مدينة مأرب بصاروخ باليستي وقف في الأطراف الشمالية للمدينة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو مواقع عسكرية في جبهة الكسارة. كما قصفت بالمدفعية مواقع وتحركات وآليات تابعة للميليشيا في محزام ماس، في مديرية مدغل، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع وتجمعات وآليات حوثية، في مناطق مختلفة من المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتزامن هجوم القوات المشتركة مع مواجهات عنيفة مع الميليشيا في جبهات مديرية صرواح، غربي مأرب، حيث تستمر القوات الحكومية في التصدي لمحاولة الحوثيين تحقيق أي تقدم لكنها تعجز عن ذلك وتتكبد خسائر كبيرة.

واستهدفت الميليشيا، ورداً على خسائرها في الجبهات، شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي جديد، إلا انه سقط في مناطقة خالية من السكان.

وفي شرق محافظة الجوف، حققت القوات الحكومية، تقدماً ميدانياً في جبهة العلم، شرقي مدينة الحزم، خلال هجوم استهدف مواقع الميليشيا، إذ حررت عدة مواقع منها المعترضة، ومواقع أبو شد، وتبة دباش. وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات، واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والآليات.

خسائر

وكانت هذه الجبهة مسرحاً لمعارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، حيث تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، من بين قتلاها قائدها لجبهة العلم أبو طه الحباري. بدورها ساندت مقاتلات التحالف هجمات القوات الحكومية ونفذت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات الميليشيا في مناطق مختلفة من المحافظة.

وفي الساحل الغربي، قصفت الميليشيا بقذائف المدفعية وبشكل عشوائي، الأحياء السكنية في حيس جنوب محافظة الحديدة، حيث أطلقت سبع قذائف على الأحياء المأهولة بالسكان الواقعة شرق مركز المدينة.

وذكرت القوات المشتركة، أن القصف العنيف طال حارتي الربع الأعلى والمغل، ما أثار حالة من الخوف والفزع في صفوف السكان، لاسيّما الأطفال.

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