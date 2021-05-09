العراق.. هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة عين الأسد

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أن طائرة مسيّرة هاجمت فجر أمس قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق. وكتب الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف عبر «تويتر» أنه يجري التحقيق في الأمر. وأضاف المتحدث أن «أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».

وأفادت وسائل إعلام محلية بتعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة، مضيفة إنه تم في أعقاب الحادث إعلان إنذار وإغلاق القاعدة بالكامل، فيما شهد طيران مكثف لقوات التحالف ضمن مقتربات القاعدة. يأتي الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية أمس إلقاء القبض، على 3 قيادات من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني التابع للاستخبارات: «استناداً لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء إرهابيين».

وأضاف البيان إن الإرهابي الأول «عمل أمنياً لما يسمى ديوان العسكر وكذلك مساعداً لأمني قاطع داقوق».

ما الثاني، فـ«عمل إدارياً لما يسمى ديوان العسكر ومعاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك، قبل تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية». فيما عمل الإرهابي الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز. جرى اعتقال الإرهابيين خلال عملية استباقية في «وادي الشاي» بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

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