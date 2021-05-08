حطام الصاروخ الصيني سيمر هذه الليلة 4 مرات فوق الوطن العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مركز الفلك الدولي عن آخر تطورات الصاروخ الصيني الفضائي Long March 5B "لونج مارش 5 بي، وقال إن حطام الصاروخ الصيني سيمر هذه الليلة أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأوضح المركز أن المرور الأول سيكون عند الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني سيكون عند الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام. أما المرور الثالث والرابع فسيكون فوق المغرب العربي في تمام الساعة 21:30 و 23:00 توقيت غرينتش.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن مرور حطام الصاروخ لن يشكل خطرا، لأن المرور سيكون خارج وقت سقوط الحطام.

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