الجزائر.. أولى الخطوات لحلحلة أزمة العالقين

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

في خطوة من شأنها أن تسهم في إيجاد حل لملف أزمة العالقين والمغتربين الجزائريين القائمة منذ أكثر من عام، أعلن رئيس عمادة الأطباء في الجزائر، الدكتور بقاط بركاني، «أنه ينبغي السماح بمغادرة التراب الوطني لمن يرغبون في ذلك، خاصة الطلاب وحاملي تأشيرات لم شمل الأسر».

وأضاف: «إعادة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الخارج أصبح أمراً ضرورياً، ويجب استئناف الرحلات الجوية، إلا أنه يبقى قراراً سياسياً». وتابع بركاني تصريحاته التي نشرها موقع «الجالية الجزائرية»: «إنه من الناحية الإنسانية لا يمكن ترك الجزائريين في هذا الوضع بالخارج»، مضيفاً: «يجب أن تتغير الطريقة فقط، وعلى القنصليات الاهتمام بهذا».

وتأتي تصريحات عمادة الأطباء في الجزائر بعد ساعات من نشر عدة تقارير صحافية منها «البيان» سلّطت الضوء على أزمة العالقين الجزائريين في الخارج، والذين تقطعت بهم السبل وكذا المغتربين المحرومين من دخول أرض وطنهم منذ 14 شهراً وتحديداً 17 مارس 2020.

رسالة مباشرة

وقبيل تصريحات رئيس عمادة الأطباء في الجزائر، نشرت صحيفة «الخبر الجزائرية» تقريراً تطرقت فيه إلى انتقاد ممثلي المغتربين الجزائريين في الخارج، السلطات المعنية بالسماح دخول الأجانب إلى الجزائر، دون الجزائريين العالقين بالمهجر ولاحقاً، في حين وجّهت عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بشؤون الجالية الجزائرية في الخارج، رسالة مباشرة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تطالبه بمراجعة قرار غلق الحدود البرية والجوية الذي اتخذه بتاريخ 17 مارس 2020، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19».

ويشير مضمون الرسالة، إلى أزمة آلاف الجزائريين في الخارج الذين يعانون الويلات بعد أن تقطعت بهم السبل، فمنهم من غادر للعلاج وانتهت فترة علاجه، ومنهم الطلبة الذين انتهت فترة دراستهم، ومنهم العمال والموظفون الذين انتهت عقود عملهم أو تم تسريحهم من وظائفهم، ومنهم المقيمون الذين تعطلت مصالحهم في الجزائر، أما المؤلم أكثر فيشترك فيه المئات الذين فقدوا والديهم وأحبابهم، إذ لم يتمكنوا حتى من حضور جنائزهم لتوديعهم والذين فقدوا فلذات أكبادهم في الخارج ومنعوا من مرافقة جثامينهم.

وتؤكد إحصاءات موثوقة وأخبار متداولة على وسائط التواصل، أن أجانب من جنسيات مختلفة يدخلون الجزائر ويخرجون منها بشكل عادي. وأعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في وقت سابق أن السلالة الهندية لفيروس كورونا وصلت إلى الجزائر عن طريق مواطن هندي.

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