الأمن الجزائري يمنع مسيرة طلابية

المصدر: (الجزائر ـ أ.ف.ب)

منعت الشرطة الجزائرية للأسبوع الثاني مسيرة الطلاب التي اعتادوا تنظيمها كل ثلاثاء واعتقلت عشرات الأشخاص، كما انتشرت قوات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى بوسط العاصمة. وشوهد انتشار كثيف غير مسبوق لقوات الشرطة في وسط العاصمة، لمنع أي تجمع أو مسيرة، خصوصاً في ساحة الشهداء، نقطة انطلاق مسيرة الطلاب الاعتيادية وساحة مريس اودان، وفي شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، المكتظين بالمتسوقين تحضيراً لعيد الفطر.

وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء إلى شارع ديدوش مراد، لكن الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون إمكان أي تجمع. وهناك أوقف رجال الشرطة بالزي المدني الطلاب الذين عادة ما يقودون المسيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز