22 منظمة حقوقية تدعو ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين

المصدر: عدن - وكالات

دعت 22 منظمة يمنية حقوقية، ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، معربة عن رفضها القاطع لتلك الأحكام التعسفية. ودعت المنظّمات في بيان مشترك، إلى الإسراع في الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، مشدّدة على وضع الصحافيين الذين ما زالوا هدفاً للانتهاكات والتنكيل، إلا أنهم مستمرون رغم ذلك في نضالهم من أجل الحقيقة ويقومون بواجبهم رغم مخاطر الحرب وتفشي جائحة كورونا.

وجددت رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة، وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، الذين اختُطفوا منذ ما يقارب خمسة أعوام في سجون الحوثيين. وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين، بوقف الانتهاكات التي يواجهها العاملون في مجال الإعلام، لافتة إلى أنّ الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في اليمن تحتاج لوقفة مسؤولة من الجميع، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحافيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة النقابة والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير.

وأوضحت النقابة، أنها وثقت 1400 انتهاك منذ بداية الحرب ضد الصحافيين، منها 39 حالة قتل ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية.

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