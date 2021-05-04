استقالة وزير الصحة العراقي على خلفية حريق مستشفى في بغداد

المصدر: ا ف ب

وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء على استقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في أعقاب حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والذي ادى لمقتل وجرح العشرات.

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي".

واشار البيان الى أن هذه الاستقالة جاءت بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق التي شكلت على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

واوصى تقرير اللجنة بفرض عقوبات على مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفاء مدير عام صحة الرصافة، الجانب الشرقي من بغداد حيث يقع المستشفى.

وأدى حريق اندلع مطلع الاسبوع الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد الى مقتل أكثر من ثمانين شخصا واصابة ما لا يقل عن 110 بجروح.

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