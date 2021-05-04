الميليشيا تتكبد هزائم متتالية في مأرب

المصدر: عدن - البيان

واصلت القوات المشتركة في اليمن المسنودة بالقبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، التنكيل بعناصر ميليشيا الحوثي في جبهتي الكسارة والمشجح غربي محافظة مأرب، وتحولت هذه القوات إلى موقع الهجوم بعد ثلاثة أشهر من تجدد المعارك في هذه الجهة.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن القوات الحكومية نفذت عملية التفاف ناجحة على مواقع الميليشيا في جبهة المشجح، وقتلت 20 من عناصر الميليشيا وأحرقت آليات قتالية كانت في تلك المواقع. كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية من جهتها تعزيزات الميليشيا على الطريق الرابط بين جبهتي الكسارة، والمشجح، كانت قادمة من الجوف، ما أسفر عن تدمير عربتي نقل جنود فقتل جميع من كانوا على متنها.

انهيار حوثي

معارك ضارية شهدتها جبهة الكسارة، في مديرية صرواح، جراء هجمات مكثفة لميليشيا الحوثي على المرتفعات التي خسرتها خلال اليومين الماضيين، وهي تبة الأمن وتبتا الطالب، والمعترضة، حيث أسفرت المواجهات التي ساندتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، بينهم القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف، المعين من قبل الميليشيا مديراً لمديرية ‎مجزر، وعدد من مرافقيه، علاوة على تدمير نحو 5 آليات وعربات.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي أفاد أن جبهتي الكسارة والمشجح، غرب مأرب تعدان أكثر الجبهات اشتعالاً خاض فيها الجيش معارك عنيفة ضد الميليشيا خلال الأيام الماضية وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتم تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة استهدف فيها مجموعات من عناصر الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف العربات والأطقم والآليات وتجمعات للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً، في مواقع متفرقة وان تلك الغارات دمرت 5 عربات مدرعة و9 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا.

هجوم مضاد

وقال مجلي :إن قوات الجيش والمقاومة في محافظة الجوف وبإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مضاداً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في جبهة النضود، وتمكنت من تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيا حيث دمرت مقاتلات التحالف 9 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع العشرات من عناصر الميليشيا في الجبهة ذاتها.

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