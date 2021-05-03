غرق 3 فتيات بترعة في السودان ذهبن لجلب الماء لأسرهن

المصدر: البيان الإلكتروني

غرقت أمس ثلاث فتيات وتم إنقاذ ثلاثة أخريات فى ترعة سكر عسلاية بمنطقة الرواشدة بمحلية ربك في السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال موسى عبد الرحمن حامد، المدير التنفيذي لمحلية ربك رئيس لجنة الأمن بالمحلية، إن حادث الغرق وقع في ترعة عسلاية القريبة من منطقة الرواشدة بمحلية ربك، وإن البنات الغرقى ذهبن لجلب المياه لأسرهم للاستخدام المنزلي.

وأضاف المدير التنفيذي أن الحادث أدى الى غرق ثلاث فتيات دون الخامسة عشر من العمر، وأن أهالي المنطقة استطاعوا إنقاذ ثلاث أخريات، وفور سماع النبأ هرعت شرطة الدفاع المدني لموقع الحادث حيث تم انتشال جثتين ومازال البحث جاريا من قبل الدفاع المدني وأهالي المنطقة لانتشال الجثة الثالثة.

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