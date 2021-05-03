تحركات دبلوماسية لفرض السلام على الحوثي

المصدر: عدن - البيان

التحق مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث بالمبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج في لقاءاته وتحركاته في المنطقة بهدف الدفع نحو إنجاز اتفاق للسلام في اليمن، فيما تواصل القوات اليمنية ملاحقة ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب والضالع والحديدة والبيضاء، لإرغامها على القبول باقتراحات وقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.

مبعوث الأمم المتحدة والأمريكي حريصان على دعم الجهود المبذولة لإقناع ميليشيا الحوثي بمغادرة مربع المراوغة والقبول بخطة الأمم المتحدة لوقف القتال، وهي الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن أيضاً إجراءات من شأنها أن تخفف من آثار الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد جراء استمرار الصراع.

وفد رفيع

وبالتزامن مع هذه التحركات، وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى المنطقة يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وسيقوم الوفد في جولته التي تنتهي في الـ7 من مايو الجاري، بلقاء كبار المسؤولين في عدد من الدول العربية للتأكيد على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. كما سيؤكد الوفد خلال وجوده في الرياض دعم الولايات المتحدة أمن المملكة العربية السعودية ويستعرض الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للصراع اليمني.

ومع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها اقتراحات السلام وتصعيد القتال في محافظة مأرب عقدت قيادة وزارة الدفاع اليمنية والسلطة المحلية في عدد من المحافظات، لقاء كرس لمناقشة الوضع العسكري وآليات التعبئة والإسناد، لرفد الجبهات والالتحاق بالمعسكرات لمساندة الجيش في عملية هدفها الأساسي إرغام ميليشيا الحوثي على التعامل بإيجابية مع خطة الأمم المتحدة لوقف القتال، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين الذين تتخذ الميليشيا معاناتهم وسيلة لابتزاز الداخل والخارج.

دحر الميليشيا

ميدانياً، تمكنت قوات الجيش اليمني المسنود بالقبائل من دحر ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في جبهات غربي وشمال غربي محافظة مأرب.

الهجوم الكبير لقوات الجيش والمتواصل منذ عدة أيام استهدف المواقع التي تتمركز عليها ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، شمال غربي المحافظة، وتمكن من خلاله الجيش من تحرير واستعادة مواقع مهمة، تشرف على خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح القريبة فيما استمرت مدفعية الجيش في استهداف عناصر الميليشيا وتجمعاتها في جبهة صرواح، موقعة خسائر بشرية ومادية. كما أسقطت طائرة مسيرة، كانت تقوم بمهمة استطلاعية للميليشيا الحوثية.

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