الجيش السوري يشن حملة عسكرية واسعة ضد فلول داعش

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

بدأ الجيش السوري في اليومين الماضيين حملة عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد عمليات إرهابية استهدفت مقرات للجيش والقوى الرديفة له، فضلا عن عمليات استهدفت منشآت اقتصادية خصوصا النفطية منها في وسط البلاد في مدينة حمص وريفها.

وفي العمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري، قتل 9 عناصر من الجيش وأصيب آخرون، بعد هجوم نفذته مقاتلون من عناصر التنظيم على الجيش السوري في منطقة تدمر شرقي حمص.

فيما أكدت مصادر محلية أن عناصر التنظيم شنوا هجوما على دورية عسكرية مشتركة للحرس الجمهوري في قوات الجيش السوري وبعض القوى شمال غربي تدمر.

وفي سياق متصل، تقوم القوات الروسية بمؤازرة الجيش السوري في العمليات العسكري التي يشنها الجيش ضد التنظيم في بالبادية السورية، حيث تدخل سلاح الجو الروسي في المعارك ضد التنظيم، ونفذ ما يقارب 15 غارة بالصواريخ على محاور جبل "أم رجمين" (العمور)، التي يتخذ التنظيم من هذه المناطق مقرا له في عملياته ضد الجيش السوري.

من جهة ثانية، ومن أجل رفع مستوى العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، انسحب العشرات من عناصر الفرق العسكرية التابعة للجيش السوري من محاور بريف إدلب، شمالي سوريا، نحو البادية السورية، بعد شن الجيش عملية واسعة النطاق.

وبحسب مصادر عسكرية محلية متطابقة من الفصائل المسلحة ومصادر تابعة للجيش السوري، فإن الجيش السوري أرسل في اليومين الماضيين، أرتالا عسكرية من حوالي 150 عنصرا من محاور التماس مع فصائل المعارضة جنوبي إدلب نحو مناطق البادية السورية.

وأكدت المصادر أن العناصر التي تشارك في القتال ضد تنظيم داعش تتبع للفرقة 25 المدعومة من الجانب الروسي والتي تلقت تدريبات عالية للقتال ضد التنظيمات المتطرفة، حيث انسحبت من مواقع انتشارها في مدينة معرة النعمان والمناطق المحيطة بها، لتتجه إلى البادية السورية.

ومنذ بداية العام الجاري يشن التنظيم هجمات إرهابية مكثفة على مواقع تابعة للجيش السوري، فيما شن هجمات متفرقة في ريف محافظة حماة استهدف المدنيين واختطف العديد من المزارعين كرهائن.

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