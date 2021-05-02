«داعش» يضرب مجدداً في العراق

المصدر: بغداد- وكالات

قتل وأصيب 20 عسكرياً عراقياً من الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية خلال الساعات الأخيرة بهجمات لتنظيم داعش قرب بغداد وفي مدينة كركوك الشمالية فيما دعا قادة إقليم كردستان إلى بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني للقوات العراقية إن هجوماً لتنظيم داعش في منطقة الطاربية قرب بغداد فجر أمس قد أدى إلى مقتل 5 عسكريين بينهم ضابطان وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي محافظة كركوك الشمالية، اشتبكت قوات البيشمركة الكردية مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش ما أسفر عن مقتل7 من عسكريي البيشمركة وجرح اثنين آخرين ما دعا القيادة العسكرية إلى استقدام ألفي عسكري من عناصر البيشمركة إلى مناطق العمليات لتعزيز القوات المرابطة هناك.

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التحالف الدولي إلى البقاء في العراق وذلك على خلفية هجوم عناصر داعش في كركوك.

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