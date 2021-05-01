السيسي: عمال مصر قادرون على استكمال مسيرة التنمية

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة.

وقال السيسي، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، إن "كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. إنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

وأضاف: "أقول للعمال في عيدهم اعلموا أن وطنكم دائما ينظر إليكم بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المتميزة وعملكم الدؤوب".

وأكد أنه "رغم التحديات الجسيمة التي واجهتنا باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه، ولبناء مستقبل أفضل".

وقال إن "ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى".

وشدد على ضرورة أن يجتهد الجميع لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، مؤكدا أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله.

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