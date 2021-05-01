السيطرة على حريق هائل اندلع بكنيسة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح رجال الحماية المدنية في مصر في السيطرة على حريق هائل نشب داخل كنيسة مارمينا في محافظة الجيزة.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة تلقت بلاغاً يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة.

وتم الدفع بسيارات إسعاف وسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة العامة لتتولى التحقيقات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، القمص موسى إبراهيم، إن الحريق اندلع بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأضاف أنه لم يكن أحد موجوداً في الكنيسة، ما منع وقوع إصابات"، موضحاً أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم تُعرف بعد الأسباب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز