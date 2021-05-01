مأرب بوصلة الحل في اليمن

المصدر: عدن - البيان

بعد عام كامل على إطلاق الأمم المتحدة خطتها الخاصة بوقف شامل للحرب في اليمن والترتيبات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة لذلك، ودخول الهجوم الجديد للميليشيا شهره الرابع دون أن تحقق أي تقدم فعلي فإن الخطوات التي اتخذتها رئاسة الأركان والتي شملت دمج المقاومة بالألوية العسكرية وتحت قيادة واحدة.

ومعالجة الثغرات التي حدثت في الفترات السابقة وكانت سبباً في التراجع وخسارة عدد من المواقع، وإقرار خطة مواجهة ستغير جذرياً إدارة المعركة.

ولأن مأرب بما تمثله من موقع استراتيجي يربط بين العاصمة صنعاء والحدود مع السعودية، ولأنها تمثل البوابة نحو شواطئ بحر العرب، إلى جانب حقول النفط والغاز، فإنها اليوم باتت البوصلة التي ستحدد وجهة الحل في اليمن، إما بعودة ميليشيا الحوثي عن موقفها التصعيدي والرضوخ لمتطلبات السلام، أو بمواجهة هذه الجماعة الباغية عسكرياً وكسر شوكتها، وهو ما سيجعلها تعود مجبرة إلى طاولة الحوار.

شهر ثالث

وبانتهاء شهر أبريل تطوي المحافظة الشهر الثالث من الهجوم الجديد، أثبتت خلاله المواجهات أن الترسانة الضخمة من الأسلحة والآليات الحديثة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش أو تلك التي تم تهريبها إلى ميليشيات الحوثي من الخارج، لم يكن باستطاعتها كسر إرادة المدافعين عن مأرب، ولا يمكن لها أن تحقق للميليشيا أحلامها التوسعية، والسيطرة على موارد وثروات اليمن من أجل إطالة أمد الصراع ومعه إطالة معاناة ملايين اليمنيين إذ باتت مأرب محور المواجهة وبوابة الحل.

ولأن قيادة ميليشيا الحوثي كانت تراهن على أنها ستنفرد بمحافظة مأرب، كما حصل في بداية الانقلاب على الشرعية، مع محافظات أخرى غير أن الالتفاف الشعبي قبل الرسمي حول معركة مأرب وانخرط كل الفئات في صفوف القوات الحكومية، وتصدر أبناء قبائل مأرب، لقيادة المعركة، أفقد الميليشيا كل أدواتها التي كانت تعتمد عليها في إسقاط المناطق.

كما أظهرت الاستجابة الواسعة لدعوات الانضمام إلى المعسكرات التي تم استحداثها أن معركة مأرب ستكون الفاصلة في المواجهة مع الميليشيا الانقلابية وأنها في الحالتين ستكون مفتاحاً للسلام.

دروس

وفي أجواء من الترقب لما سينتج عن استئناف مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن اتصالاته في المنطقة فإن القوات الحكومية واصلت تلقين الميليشيا دروساً قاسية في جبهات غرب وجنوب محافظة مأرب، حيث حاولت التسلل عبر منطقة ذنه التابعة لمديرية بني ضبيان إلى غرب مأرب، لكن القبائل المعروفة بشراستها تصدت لهذه الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

هذه المحاولة الفاشلة لفتح جبهة جديدة باتجاه مأرب. أتت بعد فشل كل الهجمات التي نفذتها الميليشيا انطلاقاً من مديرية صرواح وعبر منطقتي الكسارة والمشجح في التقدم نحو عاصمة المحافظة.

حيث واصلت قوات الجيش التصدي لكل محاولة اختراق بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية والتي لعبت وما تزال دوراً حاسماً في إفشال كل هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر بشرية غير مسبوقة بلغت الآلاف إلى جانب الخسائر في العتاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز