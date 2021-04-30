ليبيا .. انقطاع كهرباء بفعل فاعل وتحذيرات من العودة لمربع الحرب

المصدر: طرابلس - البيان

غرقت معظم المناطق الليبية في الظلام الدامس ساعات طوال، جراء انقطاع الكهرباء 48 ساعة، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن الحادث بفعل فاعل بعد 17 يوماً مستمرةّ دون انقطاع، وأنّ الملف وصل مكتب النائب العام، مضيفاً: «من يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، ومن يُحدث مشاكل في الطوابير أمام محطات الوقود، ومن يمنعنا من التواصل مع أهلنا في جميع أنحاء ليبيا هم أعداؤنا وأعداء الشعب الليبي».



ودعا الدبيبة خلال جولة مع عدد من الوزراء ونواب البرلمان في ضاحية تاجوراء بطرابلس، الليبيين للوقوف مع أبنائهم وعدم الدفع مرة أخرى في أي حرب من الحروب، لافتاً إلى أنّ البلاد مرت بتجربة خطيرة وقاسية ودموية لم تشهدها في تاريخها. وحذّر الدبيبة من استدراج أبناء ليبيا إلى حرب أخرى، مشيراً إلى وجود مساع خارجية لإشعال الفتيل. وأضاف: «نستطيع القول إن الحرب انتهت، ولكن هناك من يسعى لإشعال فتيلها مرة ثانية، هناك من يجنون ثرواتهم من هذه الحرب اللعينة»، مناشداً الليبيين بعدم التجاوب مع حاولات بث الفتنة والدفع نحو الصراع المسلح من جديد. وأشار الدبيبة إلى أنّ الحكومة تسعى لسيادة ليبيا ووحدتها وخروج المرتزقة من البلاد.



وشهدت مختلف مناطق البلاد انهياراً لشبكة الكهرباء منذ مساء الأربعاء، إذ قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إنّ الشبكة تعرضت لهزة بشكل غريب ومفاجئ في القطاع الغربي من الشبكة أدت لخروج بعض وحدات التوليد، وفصل كافة خطوط نقل الطاقة في المنطقة الغربية عن العمل.



وأضاف العبدلي، أنّ مشغلي الشركة العامة للكهرباء تمكنوا من السيطرة على الشبكة، وأن العاملين أنجزوا عملهم رغم أنهم يشتغلون في ظروف صعبة على شبكة كهربائية منهارة بالكامل ولم تتم صيانتها أو تطويرها منذ عشر سنوات جراء الظروف التي تمر بها البلاد.



ورغم عودة الاستقرار الأمني بشكل تدريجي للبلاد، إلا أنّ الشركة العامة للكهرباء، أفادت باستمرار الاعتداءات وسرقة مئات الأمتار من الأسلاك الكهربائية، مشيرة إلى أنّ من شأن استمرار سرقة آلاف الأمتار من أسلاك خطوط التيار التأثير على شبكة التوزيع وعودة الظلام إلى بعض المناطق. ولفتت إلى أنّ هناك خارجين عن القانون ينتزعون آلاف الأمتار من أسلاك الكهرباء وتخريدها، قبل تهريبها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يوثر على أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية بالكامل.

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