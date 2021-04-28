51 مرشحاً للرئاسة في سوريا

المصدر: دمشق - د.ب.أ

تم إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في سوريا اليوم الأربعاء بعد تقدم 51 مرشحاً للتنافس في الانتخابات التي تجري نهاية مايو المقبل.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ إن «المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات للترشح لمنصب رئيس الجهورية وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحاً».

من جانبه قال النائب في مجلس الشعب فايز سليمان لوكالة الأنباء الألمانية «اختتمت اليوم جلسات تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، ويواصل أعضاء مجلس الشعب اليوم منح تأييدهم للمرشحين الذين بلغ عددهم 51 مرشحاً وهو أعلى رقم في تاريخ سوريا».

وأضاف سليمان «مع انتهاء أعضاء مجلس الشعب من منح تأييدهم للمرشحين تتسلم غداً المحكمة الدستورية العليا الصندوق الذي يضم تأييد الأعضاء ومن ثمة تعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية». ورجح أن «يخوض الانتخابات إلى جانب الرئيس الأسد المرشح عبد الله عبدالله والمرشحة فاتن النهار أو المرشح محمود مرعي».

ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب السوري وعددهم 250 عضواً بينهم 167 من كتلة حزب البعث و13 من كتلة أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية و70 مستقلين.

وضمت أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية سبع سيدات وشخصية من المعارضة وكردياً سورياً. وحددت السلطات يوم 26 مايو المقبل موعداً للسوريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من الشهر نفسه.

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