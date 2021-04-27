للمرة الأولى.. 23 مرشحاً لرئاسة سوريا

المصدر: (الحسكة - عبدالله رجا)

للمرة الأولى في تاريخ سوريا يصل عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة إلى 23 اسماً حسبما أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، بعد تقدم اسمين اثنين إلى قائمة المتقدمين لانتخابات الرئاسة في سوريا.

وقال الصباغ في تصريح له إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم، محمد بشار فايز ياسين الصباغ، ومحمد حيدر الشجاع، طلبي ترشح ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية إلى 23 مرشحاً.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من أبريل 2021.

في غضون ذلك، عادت الاشتباكات إلى مدينة القامشلي وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن اشتباكات اندلعت أمس، في حي بالقامشلي، أسفر عنها إصابة عنصرين من الأسايش.

وقال المصدر إن «قسد توصلت إلى اتفاق نهائي مع الجيش، بوساطة روسية، يتضمن وقفاً لإطلاق النار مع الإبقاء على حي طي تحت سيطرة قسد، والسماح بعودة الأهالي إلى الحي بدءًا من الساعة الثامنة من صباح أمس، مع احتفاظ كل طرف بالرد المشروع في حال خرق الطرف الآخر للاتفاقية»، إلا أن التوتر بين الطرفين عاد مجدداً في ظل ضبابية الحل، في ظل مؤشر على عجز روسي واضح في ضمان أي اتفاق بين تلك الأطراف.

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