مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضية "اقتحام كرداسة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 9 أشخاص في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن الحكم تمّ تنفيذه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».

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