الجزائر تطيح «مؤامرة خطيرة» تستهدفها

المصدر: (الجزائر - واج)

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس عن الإعداد لـ«مؤامرة خطيرة» تستهدف البلاد من طرف الحركة الانفصالية «ماك». وأوضح البيان أنه «استكمالاً للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر مارس الماضي من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية ماك متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة».

وأضاف البيان إنه «اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في الحركة المدعو ح. نور الدين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة ذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية».

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