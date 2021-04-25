الجيش اليمني كسر هجمات الحوثي في 6 جبهات بمأرب

المصدر: عدن - البيان

أعلن الناطق باسم الجيش اليمني ، العميد الركن عبده مجلي، عن تمكن الجيش من كسر هجمات لميليشيا الحوثي، في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والأطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وقال مجلي، في موجز صحفي، إن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في تدمير تعزيزات الميليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد. ولفت إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للميليشيا الحوثية.



وأكد مجلي أن قوات الجيش لا تزال تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن، لاستنزاف عناصر وأسلحة الميليشيا الحوثية، وذلك بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية.



ونوه إلى أنه نتيجة لتلك الهزائم المستمرة على مختلف الجبهات، القتالية لجأت الميليشيا الحوثية إلى قصف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب، المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل متعمد وممنهج، حيث نتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.



وعن المعارك في جبهات تعز، جنوبي غرب البلاد، قال مجلي: إن القوات المشتركة شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات مقبنة والأحكوم، أسفرت عن قطع طرق الإمداد على ميليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية في منطقة قهبان بمديرية مقبنة.



ولفت إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شنت هجوماً معاكساً في محافظة الجوف على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في جبهة الخنجر والنضود، وتمكنت من خلاله تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيا الحوثية الإيرانية.

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