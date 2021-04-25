مصر تؤكد موقفها الداعم للحل السياسي للأزمة اليمنية

المصدر: وام

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري موقف بلاده الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية، وذلك

وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وجدد شكري - خلال استقباله اليوم بالقاهرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث - مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا على موقف بلاده الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعم مصر للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي.

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