تعرُّض ناقلة نفط سورية لهجوم من طائرة مسيَّرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّضت ناقلة نفط سورية لهجوم من طائرة مسيرة تجاه المياه الإقليمية اللبنانية في ميناء بانياس شمال غربي سوريا.

وأعلنت وزارة النفط السورية، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي نشب في أحد خزانات الناقلة قبالة مصب النفط في بانياس.

ويأتي الحادث وسط أزمة شح خانقة للمحروقات شلت الحركة اليومية والنشاط التجاري في معظم المدن السورية، لا سيما دمشق.

وتشير البيانات غير الرسمية إلى أن إنتاج سوريا من النفط الخام انخفض إلى نحو 75 إلى 80 ألف برميل يومياً، بينما حاجة سوريا اليومية من النفط تبلغ 136 إلى 150 ألف برميل يومياً.

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