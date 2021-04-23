السيسي : العاشر من رمضان نصر عبقري للعسكرية المصرية

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 (حرب 6 أكتوبر 1973)، تعكس عبقرية العسكرية المصرية.

وقال السيسي، في كلمة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: «تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل».

وأضاف الرئيس المصري: «إنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهماً منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة». وهنأ السيسى، الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتفل كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلال دام لـ 6سنوات، بحسب ما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وأمس التقى الرئيس المصري، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي وذلك لمناقشة قضايا السلام في الشرق الأوسط. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسى التقى لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وقال راضي إن السيسى ولاودر تناولا بعض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

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