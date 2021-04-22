الأردن يفرج عن 16 متهما في قضية "الفتنة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن القاضي العسكري العميد حازم الجمالي، النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الإفراج عن 16 موقوفا في قضية "الفتنة". وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكد حازم الجمالي أنه وبناءً على حرص الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً.

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وكانت الجهات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية قد أوقف 18 شخصا بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم "الفتنة".

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