الأسد يترشح لولاية رئاسية جديدة في سوريا

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، طلب ترشح رسمي لخوض الانتخابات المقبلة 26 مايو المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، أنّ المجلس أُبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويعتبر الأسد المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة. وفاز بشّار الأسد في انتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

ووفق الدستور السوري، تستمر المحكمة الدستورية العليا في استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى 28 من الشهر الجاري. ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.

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