أول دفعة لقاحات تصل إلى شمال غربي سوريا

المصدر: دمشق- أ.ف.ب

تسلّمت مناطق في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، أمس، أول دفعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 53,800 جرعة، وفق ما أوضح الدكتور محمود ضاهر، المسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا. ودخلت الشاحنة التي نقلت اللقاحات من الجانب التركي إلى إدلب عبر معبر باب الهوى، ثم أفرغت حمولتها في غرفة تبريد تمّ تجهيزها خصيصاً لحفظ اللقاحات، قبل بدء حملة التلقيح مطلع الشهر المقبل. وقال الدكتور عبدالحميد الحسين، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة، «استملنا أول دفعة من لقاحات كوفيد19».

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