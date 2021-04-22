مصر: توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار «السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك».

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مصر، أن توقيع الاتفاقيتين جاء «للاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا».

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