الرئيس المصري ينعى نظيره التشادي الراحل إدريس ديبي

المصدر: د ب ا

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الراحل إدريس أبيبي والذي قتل في معركة ضد متمردين بعد يوم من فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وبعث الرئيس المصري ببرقية تعزية جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

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