«إم آي جي» و«جالاجر» توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إم آي جي القابضة، المجموعة العاملة في مجال استثمارات التأمين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جالاجر، شركة وساطة التأمين وإدارة المخاطر، لتعزيز حضورهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنص الاتفاقية على شراكة استراتيجية بين مجموعة إم آي جي القابضة وشركة جالاجر في شركات إيس السعودية الثلاث، إضافة إلى مجموعة إيس القابضة التي تعمل في الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت ولبنان واليونان. وبشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، ستستحوذ شركة جالاجر على 30% من أسهم إيس فيما ستحتفظ مجموعة إم آي جي بـ 70% منها.

وقال نجيب بحوث، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم آي جي القابضة: «يسرنا توقيع مثل هذه الاتفاقية التاريخية مع جالاجر لوساطة تأمين، الشركة الرائدة عالمياً ذات السمعة المرموقة في هذا القطاع والمعروفة بالتزامها بأرقى أخلاقيات العمل، في هذا الوقت الصعب الذي يواجه فيه اقتصاد الأسواق العالمية العديد من التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد19. وستعزز هذه الشراكة من حضور وقدرات مجموعة إيس. كما ستدعم خططنا المستقبلية للتوسع في أسواق جديدة».

وقال جيه. باتريك جالاجر جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جالاجر: «يعزز استثمارنا الاستراتيجي في إيس حضور جالاجر الدولي، ويوسع قدراتنا في مجالي التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع للعمل مع نجيب وزملائه ونحن سعيدون بفرص النمو العديدة التي تقدمها هذه الشراكة».

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