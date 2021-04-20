ماكرون يشدد على الرغبة في «مصالحة الذاكرة» بين فرنسا والجزائر

المصدر: باريس ـ ا ف ب

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الأحد، أن الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين «مشتركة بشكل كبير» رغم «بعض الرفض» في الجزائر.

وقال ماكرون «أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض».

وكان المؤرخ المختص بتاريخ الجزائر بنجامان ستورا وضع تقريراً حول المسألة بتكليف من الرئيس الفرنسي اقترح فيه مجموعة من التدابير في هذا الصدد، لكنّ التقرير لقي استقبالاً فاتراً في الجزائر.

وأكد ماكرون «لا تخطئوا، وراء الموضوع الفرنسي الجزائري يوجد أولاً موضوع فرنسي فرنسي». وفصّل أنه «في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة ولم نبن خطابا وطنيا متجانسا (...) الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود (فرنسيو الجزائر الذين عادوا إلى فرنسا عام 1962).

وذاكرة الحركيين (جزائريون قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي)، والمجندين الذين جرى استدعاؤهم (للقتال في الجزائر)، والعسكريين الفرنسيين، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية...».

وتابع «لست بصدد التوبة ولا الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي تجعل أمتنا أقوى».

وتشهد العلاقات ة بين فرنسا والجزائر بعض الفتور في الفترة الأخيرة مع إلغاء زيارة وفد يتقدمه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بطلب من الجزائر. وتقترب الذكرى الستون لاستقلال الجزائر المعلن في 5 يوليو 1962 بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، وكان ماكرون التزم في الأشهر الأخيرة باتخاذ سلسلة إجراءات «رمزيّة» من أجل «مصالحة الذاكرة» بين البلدين.

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