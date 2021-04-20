المنفي يبحث تفعيل الاتفاقات مع إيطاليا

المصدر: (طرابلس - وكالات)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أهمية تفعيل عدد من الاتفاقات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا.

جاء ذلك في لقاء جمع المنفي ولامورجيزي، أمس في طرابلس، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأوضح المنفي في اللقاء، أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مؤكداً ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية. فيما أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

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