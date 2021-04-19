السودان يعلن الغاء قانون مقاطعة إسرائيل رسمياً

المصدر: د ب ا

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري اليوم "الاثنين"، الغاء قانون مقاطعة إسرائيل رسمياً. جاء ذلك في تغريدة للوزير السوداني على "تويتر" .

وقال الوزير السوداني: "أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل."

كان السودان قد وقع في السادس من يناير الماضي رسمياً مع الولايات المتحدة على "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووقع على الاتفاقية عن الجانب الامريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين خلال زيارته للخرطوم فيما وقع عن الجانب السوداني وزير العدل.

وفي شهر ابريل الجاري، أعلن مجلس الوزراء السوداني مشروعاً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها، في خطوة متوقعة بعد تطور العلاقات السودانية - الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وأكد مجلس الوزراء "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

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