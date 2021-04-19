المصري ناصف ساويرس يربح 200 مليون دولار في 10 أيام

المصدر: وكالات

نشرت مجلة فوربس الأمريكية إحصاءات جديدة بشأن ثروات أثرياء العالم، إذ قفزت ثروة رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، إلى 8.7 مليار دولار أمريكي.

وزادت ثروة رجل الأعمال المصري 200 مليون دولار تقريبا في 10 أيام، حيث وصلت ثروته وفق المجلة في 9 أبريل إلى 8.5 مليار دولار.

ويبدو أن رجل الأعمال المصري كانت ثروته في 2020 هي 5 مليارات دولار، وفي 9 أبريل الماضي أظهر الإحصاء أن ثروة رجل الأعمال، الذي وصفته المجلة بسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، قفزت بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام من أزمة فيروس كورونا، بحلول 2021.

وجاء ناصف ساويرس في المرتبة 297 في قائمة أغنياء العالم وفق مجلة فوربس، بعد أن كان رقمه 330 في عام 2020، فيما ظل في المركز الثاني إفريقيا في عامي 2020 و2021، في حين أشارت المجلة إلى أنه كان في الترتيب 252 عام 2019.

وذكرت كذلك المجلة في التعريف برجل الأعمال ناصف ساويرس أن أغلى ما يملكه هو حصة 6% من أسهم شركة "أديداس" للملابس الرياضية، وقد تخرج من جامعة شيكاغو الأمريكية، وهو شقيق رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يأتي ترتيبه 956 في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم، وترتيبه الثامن على مستوى قارة إفريقيا، كما أنه متزوج ولديه 4 أبناء.

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