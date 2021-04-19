عملية نوعية للجيش المصري في سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، مقتل 3 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بمحافظة شمال سيناء، ضمن خلية تستهدف الأقباط وقوات الجيش والشرطة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية وحصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، فإن العناصر الثلاثة متورطون في قتل أحد الأقباط والإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وقالت الوزارة إن «نتائج الرصد أسفرت عن تحرك 3 من خلية شديدة الخطورة ‏بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية، وأمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة، حيث قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم».

وأضاف البيان أنه تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية الذين لقوا مصرعهم، أولهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، واسمه الحركي «عمار».

ووصف بيان الداخلية عمار بأنه «من أخطر العناصر الإرهابية وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية».

وأوضح البيان أن المتهم الثاني الذي جرى تحديده هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم، واسمه الحركي «أبو محمد» المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وأشار إلى أنه جارٍ ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، وأمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من «جهاد عطا الله سلامة عودة، وأحمد كمال محمد شحاتة، وخالد محمد سليم حسين». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

كما أعلن الجيش المصري، ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وتدمير 4 فتحات لنفق في شمال سيناء شمالي البلاد.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات».

وسرد المتحدث هذه النجاحات قائلاً «تم ضبط 3 بندقيات قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و 90 بندقية ضغط هواء، فضلاً عن عدد 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحات نفق بشمال سيناء».

وأضاف أن «عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس نجحت أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات في ضبط 963 كيلوغراماً لجوهر الحشيش و548 كيلوغراماً لنبات البانجو و47 كيلوغراماً للأفيون، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية. كما تم ضبط عدد 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز