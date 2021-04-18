استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

استهدف تفجير أمس رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» قرب قاعدة جوية جنوبي العراق، لم يسفر عن ضحايا أو خسائر.

قال مصدر أمني إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة خلف قاعدة الإمام علي الجوية انفجرت على رتل للدعم اللوجستي مؤلف من شاحنات وسيارات تابع للتحالف للدولي».

وأضاف المصدر أن «التفجير لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية»، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتعرض القوات الأمريكية والغربية الموجودة في العراق،لتفجيرات وهجمات تتبناها ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

وأكدت وزارة النفط العراقية تعرض بئرين نفطيتين في محافظة كركوك شمالي البلاد لعمل تخريبي. وأوضحت الوزارة في بيان أن عبوتين ناسفتين انفجرتا عند بئرين نفطيتين في حقل باي حسن. وأشارت إلى أن الانفجارين لم يؤثرا على عمليات الإنتاج ولم يوقفا ضخ النفط من البئرين المستهدفتين.

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