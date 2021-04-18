مقتل مدنييْن جراء اشتباكات بمقديشو

المصدر: (مقديشو - وكالات)

قُتل مدنيان صوماليان في اشتباكات بين الشرطة الموالية لمفوض الشرطة السابق الجنرال صادق جون، وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو.

وقال شهودعيان إن الاشتباكات اندلعت بعد انتشار كثيف للشرطة في حي شيركول بالعاصمة مقديشو.

وذكر ضابط من الشرطة يدعى عبدي حسن أن سيدة عجوزاً قتلت وسائق «توك توك» في الاشتباكات، معرباً عن أسفه لمقتل المدنيين على يد قوات الأمن الحكومية. وأقيل مفوض الشرطة السابق الجنرال صادق جون، الأسبوع الماضي، لمعارضته تمديد فترة ولاية فرماجو مدة عامين، والتي وافق عليها مجلس الشعب.

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