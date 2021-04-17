ضربات موجعة للحوثيين في ثلاث محافظات يمنية

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية، سلسلة ضربات جوية موجعة نفذتها مقاتلات التحالف العربي في محافظات صعدة ومأرب والجوف.

مصادر يمنية قالت، إن طيران التحالف شن غارات جوية عدة على مواقع وتحصينات للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة الحدودية.

وتضيف: «طيران التحالف استهدف بغارات عدة تحركات وتجمعات للحوثيين في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف».

وفي محافظة مأرب، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية للميليشيا الحوثية، في مديريتي صرواح ومدغل غربي المحافظة، وفق المصادر.

ولقي القيادي الحوثي عبدالولي عبدالله العواضي مصرعه مع عدد من مجاميع حوثية مسلحة بنيران قوات الجيش في جبهة مراد جنوب مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من كسر كل الهجمات الحوثية على جبهتي الكسارة ومراد وتم دحرهم واغتنام آليات ومدرعات حربية.

الغارات التي نفذها الجيش مستنداً بقوات التحالف كبّدت الميليشيا الحوثية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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