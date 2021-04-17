تفجيران يستهدفان بئرين نفطيتين في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت تعرض بئرين نفطيتين في محافظة كركوك شمالي البلاد إلى عمل تخريبي. وأوضحت الوزارة في بيان أن عبوتين ناسفتين انفجرتا عند بئرين نفطيتين في حقل باي حسن.

وأكدت أن الانفجارين لم يؤثرا على عمليات الإنتاج ولم يوقفا ضخ النفط من البئرين المستهدفتين.

ولم يتهم البيان أي جهة بالوقوف وراء الحادث لكنه أشار إلى أن الجهات المعنية والأمنية فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في سوق شعبية شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت السلطات العراقية قد أفادت بأن شخصاً قتل في انفجار عجلة كان ينقل عبرها مواد متفجرة في مدينة الصدر، وهو حي مكتظ ومترامي الأطراف شرقي بغداد.

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