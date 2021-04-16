خسائر الحوثيين تتضاعف في مأرب

المصدر: عدن - البيان

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع قوات الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. بالتزامن مع تقدم جديد لوحدات من الجيش في غرب محافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش أحبطت عدة هجمات انتحارية لميليشيا الحوثي، في عدة مواقع بجبهة الكسارة، وأجبرتها على الفرار، حيث تم استدراج مجموعة من الميليشيا إلى الخطوط الأمامية ومن ثم الإجهاز عليهم في كمين محكم نتج عنه سقوط عشرات القتلى.

وفي جبهة المشجح.. استهدفت مدفعية الجيش تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدتها خسائر في العدد والعدة. وقالت إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك مستمرة لدحر اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة مأرب. ودحروا مجاميع حوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب، وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وإن مدفعية الجيش استهدفت أربع عربات قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للميليشيا ودمرتها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصرها.

أما في محافظة تعز فتمكن الجيش، من إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة لميليشيا الحوثي، حيث نفذت قوات الجيش هجوماً كبيراً على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي، وتمكنت من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة. كما تم دحر عناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر. وتزامن الهجوم مع هجوم آخر للجيش على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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