البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد وأربيل

المصدر: وام

أدان البرلمان العربي بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل وبغداد، وأعرب عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منها والسعي لتقويض أمنها ووحدتها واستقرارها.

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - تضامنه الكامل ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمنها واستقرارها.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا الاعتداءات الإرهابية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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